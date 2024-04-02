В России задержали ветерана ЦАХАЛ: не согласен с политикой Кремля

Проживавший в России гражданин Израиля Юваль Ланзман был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю и выслан за пределы без права въезда. Об этом рассказал в четверг, 4 апреля, «Коммерсант».

По данным ФСБ, 64-летний израильтянин, ранее служивший в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), намеревался вступить в украинские вооруженные формирования, чтобы воевать против России.

Российские спецслужбы выяснили, что Ланзман отрицательно относится к «спецоперации» и в целом к политике РФ. Как утверждают в ФСБ, гражданин Израиля пытался связаться с «украинскими террористическими организациями», запрещенными в РФ, посылая им свою анкету с предложением принять его в ряды вооруженных формирований.

«Реализовать свои замыслы Юваль Ланзман не смог, так как его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ», — отмечает спецслужба.

Ему вынесено предупреждение о недопустимости действий, способствующих вступлению в террористическую организацию, и он выслан из страны.