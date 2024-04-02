В Баку представили Mercedes-AMG GLE

Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал-Азербайджан» представляет новый Mercedes-AMG GLE в фотосессии с участием известного бизнесмена и соучредителя Бизнес-клуба Networking Азербайджан Орхана Гаджиева.

Успех - есть квинтэссенция уверенности в каждом шаге и выверенности направления движения, что неразделимо, когда заходит речь о представителях деловых кругов, для которых автомобиль и есть неотрывная составляющая на пути достижения поставленных целей.

Мощный, инновационный, спортивный, идеальный. Обновленный Mercedes-AMG GLE внедорожник остается лидером в любой ситуации, независимо от того, какой по сложности участок местности вам требуется преодолеть. В повседневной жизни вашими помощниками станут передовые технологии и высокопроизводительный двигатель.

В любой ситуации выразительный спортивный дизайн внедорожника будет по достоинству оценен окружающими. Премиальный интерьер салона поражает высочайшим качеством отделки, эксклюзивными декоративными материалами, инновационными системами. Положительные эмоции от поездки гарантируют спортивные сиденья AMG. Линейка двигателей включает моторы мощностью от 435 л.с. до 612 л.с.

Для подробной информации можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00 / *8885

Autostar Kaukasus GmbH Azərbaycan

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.