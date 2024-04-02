Израильская спецслужба сорвала теракты ИГ

Полиция и Служба общей безопасности Израиля предотвратили теракты сторонников «Исламского государства» в полицейском участке и в районе футбольного стадиона в Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице израильской полиции в соцсети X (ранее Twitter).

«Центральное подразделение Иерусалимского округа и Служба общей безопасности предотвратили теракты сторонников ИГ в полицейском участке и в районе стадиона «Тедди» - арестованы трое жителей Восточного Иерусалима», - говорится в сообщении.

По данным полиции, около стадиона злоумышленники планировали заложить взрывное устройство. После того как подготовка к диверсии провалилась, террористы решили совершить вооруженное нападение в том же месте.