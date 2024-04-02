PASHA Holding будет сотрудничать с представительством ООН

PASHA Holding, будучи одной из ведущих компаний страны, заявила о начале сотрудничества с азербайджанским представительством Организации Объединенных Наций (ООН) в целях повышения осведомленности о Конференции ООН по изменению климата и устойчивому развитию.

Ввиду этого компания также присоединилась к серии дискуссий «29 переговоров по климату: путь к COP29», организованной азербайджанским представительством ООН в рамках ее видения устойчивого развития и изменения климата.

Данные дискуссии, в свою очередь, направлены на установление диалога путем объединения всех заинтересованных сторон в направлении борьбы с глобальными изменениями климата. В рамках «29 переговоров по климату: путь к COP29» проводится ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности, развитие сотрудничества и продвижение эффективных идей для решения текущих экологических проблем.

PASHA Holding, в свою очередь, организует ряд данных семинаров для сотрудников компаний PASHA Group, местных и международных СМИ, партнеров компании и других аудиторий, а также обеспечит участие профильных экспертов из различных агентств ООН в данных семинарах.

Более того, следует отметить, что PASHA Holding также планирует принять участие в дополнительных инициативах в рамках устойчивого развития, принимая во внимание глобальное значение проблем изменения климата, а также масштаб и значимость COP29 не только для региона, но и для всего мира.