Зурабишвили: Россия сюда больше не вернется

«Мечта» саботирует наш путь и европейское будущее. Саботаж – единственное слово, которое пришло на ум», — заявила Зурабишвили на чрезвычайном брифинге в связи со второй попыткой правящей партии принять закон об «иноагентах».

При этом она использовала термин «российский закон», который сегодня запретил депутатам от оппозиции использовать спикер парламента применительно к законопроекту о прозрачности европейского влияния.

«Да, я использую его (термин) — введение в действие «российского закона». Неделя после 31 марта и до 9 апреля — дни, которые наполнены национальным духом новейшей истории Грузии. Но у вас этого нет: ни национального, ни европейского… Вы не хотите ни видеть, ни слышать, что грузинское общество едино в том, чтобы укреплять нашу независимость. Россия сюда больше никогда не вернется», — сказала президент, обращаясь к правящей партии.

По ее словам, «Мечта» в декабре прошлого года активно присваивала себе в качестве заслуги предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС.

«Та риторика продолжалась некоторое время, но сегодня все ясно: «Грузинская мечта» очень четко заявила о себе, она сказала Европе «нет» по всем направлениям… Мы получили своего рода аванс от Европы, и сегодня «Грузинская мечта» занимается саботажем нашего пути и будущего. Саботаж — единственное слово, которое приходит на ум», - заключила глава государства.