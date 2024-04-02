Циничное заявление главы НАТО

Боевые действия в Украине нужны для безопасности НАТО, а поставки оружия Киеву - это инвестиции в собственную безопасность стран альянса. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне глав МИД.

«То, что вы делаете - это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО», - сказал Столтенберг.