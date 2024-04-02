Израиль готовится к возможному ответу Ирана на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, сообщает i24 News со ссылкой на израильский источник.

«Мы готовимся… Никакой истерии», — сообщил источник телеканала.

Как отмечается в сообщении i24, заявление прозвучало на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» может открыть огонь по израильским позициям.

Ранее сообщалось, что командование Армии обороны Израиля в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений.