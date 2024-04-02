В России задержали Раксану

«Теперь ей самой светит обвинение по статьям УК РФ «Дача взятки» и «Подделка документов». Источник сообщает, что скандально известная дива (разыскивалась на родине за мошенничество, а ее мать и сестра привлекались к ответственности в Турции за то, что принуждали женщину заниматься проституцией) прибыла на днях в солнцевский следственный отдел СК. Раксану Исмаилову привлекли в качестве свидетеля по делу 2023 года в отношении сотрудницы ОВМ Солнцевского МВД Елены Смирновой, которая в сговоре с неким Гурбановым оформила паспорт ему и еще как минимум двум азербайджанцам.

Но, как оказалось, не двум, а трем – паспорт певицы, который она предъявила следователю перед допросом, тоже был выполнен с ложными установочными данными и получен у той же сотрудницы в 2019 году, которая сейчас под следствием. По версии следствия, Раксана Исмаилова перевела все тому же Гурбанову около 650 тысяч рублей, а тот через проверенный вариант посодействовал ей в получении нового документа. 2 апреля 2023 года по этому факту было возбуждено уголовное дело, певицу отпустили под подписку о невыезде», - говорится в публикации.