«Вагнер» начала масштабную вербовку наемников

ЧВК «Вагнер» впервые после мятежа и смерти основателя структуры Евгения Пригожина возобновила набор наемников для отправки «на дальние направления» – в страны Африки. С февраля этого года официальный телеграм-канал частной армии опубликовал около 20 сообщений о стартовавшем наборе, обратили внимание «Верстка» и проект Nordsint.

До этого набор боевиков для работы в Африке был приостановлен в марте 2023 года из-за формирования наемнических групп для участия в войне против Украины. Теперь же группировке потребовались бойцы, чтобы проводить военные операции в Мали в западной Африке. Это произошло после того, как полковник Ассими Гоита, находящийся у власти в стране, продлил договор с ЧВК «Вагнер», новым командиром которого стал Антон Елизаров.

По данным «Верстки», из новобранцев формируют штурмовые отряды. Часть из них также направляют в отряд по управлению беспилотниками. «Самые умные попадут в отряд БПЛА. Те, кто чуть-чуть не умные — в штурмовой отряд», — сообщил один из рекрутеров в чате с потенциальными «сотрудниками» группировки.

В наемники ЧВК ищет мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, предлагая контракт от шести месяцев и зарплату от 240 тыс. руб. и страхование жизни. Точно такую же сумму предлагали и желающим отправиться воевать в Украину.

Чтобы поехать в Африку потенциальным наемникам нужно предоставить: справки от психиатра и нарколога; справки об отсутствии гепатита, сифилиса и ВИЧ; результаты ЭКГ; провести санацию ротовой полости; справку о судимости; военный билет; заграничный и внутренний паспорт.