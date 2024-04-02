Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:28

На фоне серии провалов французской дипломатии в странах Африки, а также инициатив армянского лобби в парламенте Пятой Республики Армения все больше и больше приобретает контуры идеального кандидата на роль новой колонии Франции и заодно весьма привлекательного рынка для продажи французского оружия. Сторонние наблюдатели рассматривают сложившуюся ситуацию как попытку Парижа спровоцировать новую войну Армении с Азербайджаном - страной, которая, восстановив свою территориальную целостность, признанную международным сообществом, стремится к установлению стабильного мира на Южном Кавказе. Что естественно для современного, светского, интегрированного в цивилизованное сообщество государства со стабильной экономикой и направляющего свои природные ресурсы на современное социально-экономическое развитие. Азербайджанская контрразведка против французской разведки

Что же касается территориальной целостности, то Азербайджан обеспечил ее благодаря победе во Второй Карабахской войне, следствием которой стало освобождение исконно азербайджанских территорий. Важно учесть, что, решая задачи по деоккупации земель и восстановлению своей территориальной целостности, Азербайджан разоблачил и обезвредил деятельность разветвленной агентурной сети французской внешней разведки DGSE, агенты которой на протяжении многих лет весьма вольготно чувствовали себя в дружественном Азербайджане, с чьей территории они внедрялись в государства Центральной Азии и против национальных интересов которого действуют сегодня. Судя по серии скандальных разоблачений подрывной деятельности внешней разведки DGSE, сопровождавшихся арестами, объявлениями дипломатов персонами нон грата и другими превентивными мерами, Франция явно недооценила возможности азербайджанской контрразведки.

В результате на пике допущенных ошибок президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден уволить главу внешней разведки DGSE Бернара Эмье и министра иностранных дел Катрин Колонна. Международное сообщество было шокировано разоблачением агентурной сети французской внешней разведки, действовавшей на территории Азербайджана и сопредельных стран, способами и методами незаконных операций, а также фактами взяточничества, торгов и позорных ошибок, допущенных агентами DGSE в вопросах секретности. Достаточно сказать, что новость о начавшемся в Азербайджане расследовании по фактам участия граждан Французской Республики в шпионской деятельности на территории суверенного государства активно обсуждается не только мировым разведсообществом, но и руководством ведущих международных организаций. Как выяснилось в ходе следствия, несколько офицеров внешней разведки Франции, действовавших в Азербайджане под дипломатическим прикрытием и выдворенных из страны как персоны нон грата, были тайно назначены на руководящие должности в международных организациях. Так, в декабре 2023 года, когда азербайджанская контрразведка приступила в Баку к серии арестов, один из подозреваемых в шпионаже сотрудников DGSE, занимавший пост главы отделения крупной международной организации в Центральной Азии, первым же рейсом вылетел из Бишкека в Париж, где прячется по сей день, опасаясь покидать пределы Франции из-за неопровержимых фактов его противоправной деятельности на территории Азербайджана. (О личности этого человека и нюансах его работы на внешнюю разведку Франции мы расскажем в следующих публикациях). А теперь о нюансах, не затронутых в публикациях французского издания Intelligence Online, не скрывающего повышенный интерес к Азербайджану и, в частности, к деятельности его контрразведки, связанной со скандальным разоблачением агентурной сети DGSE. Здесь важно отметить, что даже несмотря на плохо скрываемую антипатию к нашей стране, издание Intelligence Online, очевидно, не могло не написать о шокирующих скандалах на «заднем дворе» французской дипломатии.

Куда исчезло международное сотрудничество в борьбе с терроризмом? Как пишет издание, в особо чувствительный период, связанный с текущей деятельностью внешней разведки Франции, практически не ощущается желание DGSE эффективно сотрудничать с другими государствами в вопросах борьбы с международным терроризмом. «Независимые эксперты, - пишет Intelligence Online, - оценивают это либо как обоснованную уверенность в отношениях внешней разведки Франции с террористическими организациями, либо как необоснованное безразличие на фоне экономико-колониальных интересов Пятой Республики. В любом случае есть время разобраться с методами, которые, к примеру, стравливают Иран и Израиль с территории третьих стран». По словам французского издания, Азербайджан является страной, играющей активную роль в борьбе с терроризмом. «Азербайджан осудил и лишил гражданства более пятисот человек, примкнувших к международным террористическим организациям, подверг аресту многочисленных «бухгалтеров» организации «Исламское Государство» (ИГИЛ) и других лиц, - пишет французское издание. - Помимо этого, Азербайджан является страной, сотрудничающей в этом направлении на международном уровне. Естественно, что шаги, предпринимаемые Баку в сфере международного сотрудничества, продиктованы требованием обеспечения безопасности своих граждан».

Напрашивается аллегория в духе удивительной игры времен: фабула замечательной комедии Мирзы Фатали Ахундзаде «Мисьё Жордан и Дервиш Местели шах», написанная в 1850 году, сегодня напрямую нацелена на Париж, правда, уже из Хорасана. А мир пытается избежать террористической волны мести, готовую захлестнуть Францию в ответ за трагедии Мали, Нигера, Буркина-Фасо и других стран Черного континента. Именно многолетняя политика колониальной эксплуатации африканских стран и вызванные ею голод, нищета и деградация местного населения вкупе с создаваемой Францией социальной и политической нестабильностью делают упомянутые африканские страны бессильными перед лицом местных террористических организаций, стремительно набирающих силу. Зарубежные приключения телохранителя Макрона Общая сумма взяток, которые Александр Беналла, личный телохранитель президента Макрона, получал от иностранных магнатов для решения своих частных проблем, откровенно впечатляет. И дело не столько даже в том, что откровенная коррумпированность Беналлы, которого не без основания подозревают в гомосексуальной связи с Эммануэлем Макроном, противоречит национальным интересам Франции и позорит эту страну. Да, у Беналлы, в отличие от одного из разоблаченных агентов французской разведки, хватило ума не писать книгу воспоминаний о своей шпионской деятельности. Зато после своих сомнительных сделок с членами семей крупных зарубежных деятелей Беналла оставил вполне достаточно бумаг и компрометирующих документов, чтобы изобличить не только незадачливого телохранителя, но и своего босса, президента Франции Эммануэля Макрона.

К какому будущему идет Франция – путеводной звезды демократии или колониальной державы? Всякий раз, когда у Франции возникали вопросы со странами-партнерами, в фокус критики обязательно попадали специалисты отдела кадров ее внешней разведки, чей непрофессионализм погубил карьеру многих кадровых сотрудников DGSE, а также усилил ненависть к Франции со стороны ее бывших африканских колоний. К этому следует добавить коррумпированную систему распределения гонораров между некоторыми официальными лицами DGSE, политику кумовства в его руководстве, обсуждение в частном порядке высокопоставленными сотрудниками внешней разведки внутриполитических горизонтов Франции с мировыми экономическими гигантами, использование аппарата и ресурсов DGSE для методичного вытеснения с мировых рынков ведущих компаний США и Великобритании в пользу крупных французских конгломератов и т.д. И вот что любопытно: тот факт, что DGSE имеет все полномочия, необходимые для сбора личных данных французов без их согласия, руководство Франции, позиционирующей себя как один из оплотов мировой демократии, абсолютно не волнует. Поскольку Париж сегодня – это то самое место, где правильный подбор кадров, занимающихся негласным контролем за высокопоставленными политиками, по определению не может превалировать над интересами самих объектов тайной слежки.