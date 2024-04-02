Российские миротворцы помогут разминировать Ходжалы

Российский миротворческий контингент будет задействован в операциях по разминированию и обезвреживанию боеприпасов в Ходжалы, сказал председатель Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов на брифинге, посвященном 4 апреля – Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По словам В.Сулейманова, ведутся работы по документации относительно участия российского миротворческого контингента в операциях по разминированию: «Они уже проходят аккредитацию. Техника, собаки и рабочая сила вскоре будут привлечены к процессу разминирования в Ходжалы».

Сулейманов также сказал, что «во время первоначального осмотра мы обнаружили в разных местах большое количество мин-ловушек: на мостах, дорогах начали совместные операции со всеми госструктурами. В настоящее время ведем работы в нескольких населенных пунктах: Ходжалы, Кяркиджахане, Малыбейли и Ханкенди».

Глава агентства указал, что число жертв мин в Азербайджане составляет 3 429 человек. Из этого числа 595 человек погибли, пострадали 357 детей и 38 женщин: «С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами взрыва мин стали 350 человек (65 - погибли, 285 - получили ранения)».