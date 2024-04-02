Продлен срок действия депозитной кампании с высокой процентной ставкой

Первый банк Азербайджана Kapital Bank продлил срок действия 6-месячной депозитной акции с 10% годовой доходностью до 30 апреля 2024 года. Таким образом, до конца месяца каждый, кто разместит «Капитал» депозит на сумму до 20 000 манатов через 6 месяцев, получит годовой доход в размере 10%.

Желающие превратить свои денежные средства в выгодную и надежную инвестицию могут посетить ближайший филиал Kapital Bank или разместить свои сбережения, перейдя на Цифровой депозит из мобильного приложения Birbank. Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/kdpra.

Для депозита, размещаемого посредством обращения в филиал, установлен лимит минимальной суммы в размере 500 манатов, а для Цифрового депозита – в размере 1 маната. Сумма вклада может быть увеличена минимум на 100 манатов. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно или в конце периода. Страховая сумма составляет 100 000 манатов. Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/rdpra.

Kapital Bank, который входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.