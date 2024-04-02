Путин назвал истинную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было «нанесение ущерба единству России». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов.

«Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем — своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова. Важнейшим условием нашего общего успеха является единство российского многонационального общества. В этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба единству России», - сказал он.

По словам Путина, других целей у заказчиков теракта не было.

«Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия «и на внешней арене ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов».