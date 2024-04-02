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В эпоху стремительного развития технологий Azercell за 2023 год представил ряд новых продуктов и решений, направленных на создание более гибких возможностей и улучшение клиентского опыта для своих абонентов. Для граждан, предпринимателей и сотрудников государственных учреждений была запущена услуга eSIM Asan İmza, не требующая наличия физической SIM-карты. eSIM Asan İmza, впервые примененная в сфере телекоммуникаций Азербайджана, сочетает в себе новое поколение SIM-технологии и усиленную мобильную электронную подпись Asan İmza, которая приравнивается к собственноручной подписи. Azercell впервые в стране разработал голосовой бот на базе искусственного интеллекта, работающего на азербайджанском языке, и предоставил в распоряжение клиентов усовершенствованную услугу «Виртуальный ассистент».

Для клиентов, желающих приобрести номер Azercell, представлен проект Taksit c возможностью оплаты в рассрочку без процентов. Абоненты лидирующего мобильного оператора теперь могут воспользоваться обновленной услугой роуминга, охватывающей более 390 сетей в 160 странах мира. Для иностранных граждан и гостей нашей страны предложены специальные тарифы «Турист». В 2023 году в Телефонный центр Azercell, целью которого является быстрое и качественное обслуживание абонентов, поступило в общей сложности около 3 миллионов звонков. Около 1,5 миллиона обращений было получено через онлайн-платформы, 440 тысяч из которых поступило из социальных сетей. В результате предпринятых инициатив показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного центра Azercell в 2023 году достиг 94,9%. За отчетный период в бакинских и региональных офисах обслуживания абонентов Azercell, а также Мобильной Абонентской Службой было обслужено в общей сложности более 850 тысяч абонентов. Мобильный оператор, поддерживающий развитие бизнес-экосистемы в стране, в 2023 году оказал услуги более 40 тысячам юридических лиц. В результате эксклюзивных услуг, предоставляемых Azercell Biznes своим корпоративным абонентам, количество пользователей интернета увеличилось более чем на 26%, а число активных пользователей превысило 600 тысяч. Azercell Biznes, способствующий развитию сельского хозяйства в стране с применением современных технологий, в 2023 году представил IoT-решение «Система контроля полива» для ирригационных систем. Инновационное решение позволяет автоматизировать процессы управления, увеличить производительность и, что самое главное, эффективно и целенаправленно контролировать использование водных ресурсов.