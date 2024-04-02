Лавров – Зеленскому: Мечтать не вредно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуться к границам февраля 2022 года словами "мечтать не вредно". Его цитируют местные СМИ.

Лавров рассказал журналистам, что обсудил с послами иностранных государств замыслы Запада по втягиванию большего количества стран в затею с "формулой мира" Зеленского.

"Мы подробно говорили о конкретных замыслах Запада по втягиванию как можно большего количества стран Глобального юга, глобального Востока, мирового большинства в затею с продвижением так называемой "формулы" Зеленского из 10 пунктов. Формула хорошо известна, она была опубликована, являет собой ультиматум, требующий от России сдаться, капитулировать, уйти на границы 1991 года. Правда, недавно "любезно" господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что "формула" Зеленского содержит еще такие внешне безобидные рубрики, как "продовольственная безопасность", "энергетическая безопасность", "ядерная безопасность", "обмен пленными", "гуманитарные вопросы".