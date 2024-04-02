Как сообщает корреспондент haqqin.az, Хандадаш Джафаров, допрошенный в качестве свидетеля на процессе, заявил, что знает Даяната Гудратова: они проходили военную службу в одной части. После увольнения из армии продолжили общаться, стали друзьями.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу в связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете Bravo в Хатаинском районе. В вооруженном нападении обвиняются Азер Мамедов, Даянат Гудратов, Ибрагим Ибрагимов, Сабухи Гурбанов, Бабек Искендеров и Ровшан Исмаилов.

Джафаров сообщил, что информацию о вооруженном инциденте в гипермаркете узнал из социальных сетей: «Я работал официантом в ресторане. Даянат позвонил и сказал, что хочет встретиться. Я сказал ему, что не могу выйти с работы, и предложил встретиться позже. Чуть позже он снова позвонил и сказал, что у него нет времени на встречу, ему нужно ехать в район. Больше я ничего не спрашивал».

Поскольку между показаниями свидетеля в суде и показаниями, данными им на следствии, имелось противоречие, были оглашены показания следствию. Следователям Джафаров рассказал, что Гудратов говорил ему о некоем «деле» и присылал фотографии пистолета, просил навещать его в тюрьме. После совершения же преступления Гудратов просил Джафарова удалить всю переписку.

Свидетель объяснил, что показания давал следствию год назад, поэтому не помнит их.

Судебный процесс продолжится 17 апреля.

Напомним, в результате вооруженного нападения на гипермаркет 4 марта погиб сотрудник Минтранспорта Руфат Гашимов, был ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев. Следователи установили, что нападение организовали Ровшан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов. Рухлан Исмаилов, оказавший сопротивление при задержании, был нейтрализован, остальные арестованы. В квартире Исмаилова обнаружили деньги и оружие, а у Гудратова - пистолет.