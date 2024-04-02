Задержаны еще три пособника теракта в «Крокусе»: двое переводили деньги, третий вербовал

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом местным СМИ сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержан гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус Сити Холл", - сообщили в ФСБ.

Как отметили в ЦОС, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что "двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей".