Переговоры Али Асадова и президента Конго

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, в ходе встречи было отмечено, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с африканскими странами. Подчеркивалось, что Азербайджан сотрудничает с Конго в рамках Движения неприсоединения и других международных институтов. За период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан приложил усилия к своевременному и адекватному реагированию на вызовы, связанные с пандемией COVID-19, институционализации Движения неприсоединения, а также по многим другим направлениям.

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Конго в торгово-экономической, сельскохозяйственной, образовательной сферах, в области нефтяной промышленности, окружающей среды и других направлениях. В то же время были обсуждены вопросы, связанные с реализацией двусторонних документов, подписанных в рамках визита.