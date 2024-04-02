Сийярто: Деньги венгерских налогоплательщиков не для войны

Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Если НАТО одобрит пакет на €100 млрд на срок в пять лет, то это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере €10 млрд. И я еще раз хочу повторить, что для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся", - заявил глава МИД, отвечая на вопросы венгерских журналистов.

Сийярто отметил, что "был не единственным на министерской встрече альянса, кто выступил против создания фонда военной помощи Украине на €100 млрд". По его словам, другие страны, в том числе одно из крупных государств НАТО, тоже "критиковали эту идею с финансовой точки зрения".