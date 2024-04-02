16:55

ОАО «Азеришыг» не только занимается реконструкцией электросетей во всех регионах Азербайджана, но также уделяет особое внимание информационно-просветительской работе. Компания проводит регулярные встречи с фермерами и предпринимателями в регионах для обеспечения их комфортной деятельности и решения возникающих проблем.

Пресс-служба ОАО «Азеришыг» сообщает, что по поручению президента Ильхама Алиева такие встречи проводятся и в Хачмазе. В мероприятии, прошедшем в Центре Гейдара Алиева, приняли участие около 50 предпринимателей и местных жителей, заместитель директора департамента по работе с общественностью ОАО «Азеришыг», руководитель Хачмазского РЭЦ, а также глава пресс-службы ОАО. Участникам встречи была предоставлена подробная информация о работе ОАО «Азеришыг» по реконструкции и капитальному ремонту электросетей в регионах Азербайджана. Было отмечено, что сегодня жители самых отдаленных сел и поселков страны надежно обеспечиваются электроэнергией. В рамках восстановительных работ в соответствии с указаниями главы государства заменяются электросети, оставшиеся с 1950-1960-х годов. Строятся подстанции, сети полностью обновляются, устанавливаются современные трансформаторы. Перестройка сетей направлена не только на предотвращение потерь энергии, но и на обеспечение жителей непрерывной и надежной электроэнергией. Работы по перестройке также активно ведутся в Карабахе.