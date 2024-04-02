«Азеришыг» занялось просветительством фото
ОАО «Азеришыг» не только занимается реконструкцией электросетей во всех регионах Азербайджана, но также уделяет особое внимание информационно-просветительской работе.
Компания проводит регулярные встречи с фермерами и предпринимателями в регионах для обеспечения их комфортной деятельности и решения возникающих проблем.
Пресс-служба ОАО «Азеришыг» сообщает, что по поручению президента Ильхама Алиева такие встречи проводятся и в Хачмазе. В мероприятии, прошедшем в Центре Гейдара Алиева, приняли участие около 50 предпринимателей и местных жителей, заместитель директора департамента по работе с общественностью ОАО «Азеришыг», руководитель Хачмазского РЭЦ, а также глава пресс-службы ОАО.
Участникам встречи была предоставлена подробная информация о работе ОАО «Азеришыг» по реконструкции и капитальному ремонту электросетей в регионах Азербайджана. Было отмечено, что сегодня жители самых отдаленных сел и поселков страны надежно обеспечиваются электроэнергией. В рамках восстановительных работ в соответствии с указаниями главы государства заменяются электросети, оставшиеся с 1950-1960-х годов. Строятся подстанции, сети полностью обновляются, устанавливаются современные трансформаторы.
Перестройка сетей направлена не только на предотвращение потерь энергии, но и на обеспечение жителей непрерывной и надежной электроэнергией. Работы по перестройке также активно ведутся в Карабахе.
Кроме того, с предпринимателями были проведены информационные беседы об электронных услугах, предоставляемых ОАО. Объяснены возможности обращения в компанию онлайн без выхода из дома или офиса.
Во время встречи были рассмотрены различные вопросы и проблемы, некоторые проблемы оперативно решили на месте.
В пресс-службе отметили, что «Азеришыг» продолжит регулярно проводить встречи с фермерами и предпринимателями в регионах с целью информирования и оперативного решения возникающих проблем.