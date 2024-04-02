В Баку дали совет Парижу

Проводимая Италией политика должна служить примером для Франции, сказал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

По словам Гаджизаде, заявление замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли является, прежде всего, признаком уважения к основополагающим принципам и нормам международного права.

«В то же время это демонстрирует, насколько важно избегать вмешательства во внутренние дела стран и безответственного подхода к такому чувствительному вопросу, как нормализация и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Политика и подход итальянской стороны к региону как в период конфликта, так и постконфликтный период всегда были сбалансированы. То, что эта страна избегает политики игнорирования нарушений международного права, еще раз продемонстрировало, что итальянская сторона на постоянной основе осведомлена в этом вопросе, и доказало, насколько необоснованной и неэффективной является деструктивная политика, проводимая такими странами, как Франция. Считаем, что политика, проводимая Италией, должна служить примером для некоторых европейских стран, в частности Франции», - заявил представитель МИД Азербайджана.