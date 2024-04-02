У Макрона есть «полезная информация» для Москвы

Франция располагает «полезной информацией» об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

«Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера. …Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», – пояснил Макрон в ходе церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.

Президент Франции также заявил, что утверждения Москвы «об украинском следе в организации теракта» «странные и угрожающие».

«Смешно утверждать, что за этим стоит Франция, что за этим стоит Украина. Это абсурд. Это не соответствует реальности, это манипуляция информацией, которая входит в российский военный арсенал», - заявил Макрон.