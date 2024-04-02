Глава Генштаба Керим Велиев в Москве фото

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран СНГ в Москве.

Об этом сообщили в Минобороны.

На мероприятии были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.