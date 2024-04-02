Германия в поисках системы Patriot для Украины

Во время встречи Совета Украина-НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе 4 апреля Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева. Об этом во время встречи с журналистами заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщают местные СМИ.

Он отметил, что "Германия как председатель коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайн", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО", а также думает, "что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину".

Глава МИД также подтвердил, что "во время встречи Совета Украина-НАТО сосредоточился исключительно на одной теме – поставке систем Patriot, хотя союзники планировали обсудить долгосрочные обязательства".