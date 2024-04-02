Генерал Виталий Баласанян бежал в Армению по горным дорогам?
Проведя в сентябре 2023 года в Карабахе специальные антитеррористические мероприятия, Азербайджан раз и навсегда положил конец существованию сепаратистского режима в Ханкенди и арестовал большинство лидеров сепаратистов. Последние в настоящее время ждут суда в СИЗО СГБ.
Однако некоторым лидерам сепаратистов и бывшим полевым командирам, присвоившим себе генеральские звания, удалось бежать из тюрьмы и перебраться в Армению. Среди них бывший «министр обороны» Самвел Бабаян и бывший «секретарь совета безопасности» режима Виталий Баласанян.
Говоря о том, как ему удалось покинуть Ханкенди и отправиться в Армению, Самвел Бабаян заявил, что он беспрепятственно пересек мост Хакари, воспользовавшись хаосом в те дни на дороге Лачин - Ханкенди.
Баласанян же заявил, что до последних дней сентября находился у себя дома в Аскеране. После новостей о нем не было: лишь спустя некоторое время выяснилось, что Баласаняну тоже удалось переехать в Армению. Более подробной информации не было, поскольку после отъезда из Карабаха Баласанян не выступал с публичными заявлениями и не общался с журналистами.
Теперь армянский портал 24News пишет о соглашении, достигнутом Баласаняном с премьер-министром Николом Пашиняном, и о том, как тот покинул Карабах. Согласно информации, генерал, приехав в Армению, вместе с некоторыми из своих близких был приглашен в антикоррупционный комитет.
Согласно источникам сайта в правоохранительной системе, у Баласаняна и его окружения пытались выяснить, как они пересекли мост Хакари. Но больше всего правоохранительные органы интересовало, собираются ли они участвовать в политических процессах.
После нескольких допросов Баласанян вышел на опосредованную связь с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и сообщил, что не собирается участвовать в процессе смены власти.
По данным источника, Баласанян передал Пашиняну, что будет ждать в Армении до тех пор, «пока армяне не вернутся в Карабах с каким-либо статусом и гарантиями», и попросил оставить его в покое.
Сайт также отмечает: «После этого разговора Баласанян и его близкие больше не приглашались в орган, осуществляющий производство. Вот почему после приезда в Армению он не сделал ни одного публичного заявления».
Источник также рассказал некоторые подробности отъезда Баласаняна из Ханкенди. По информации, он покинул Ханкенди 28 сентября и двинулся в сторону моста Хакари. Однако, как только Баласанян выехал из Ханкенди, ему стало известно, что о его передвижении уже знают на контрольно-пропускном пункте, установленном Азербайджаном. В связи с этим «генерал» был вынужден выйти из машины и идти горными дорогами: в результате он добрался до Армении только в первой декаде октября.