Генерал Виталий Баласанян бежал в Армению по горным дорогам?

Автор: Отдел информации 18:10

Проведя в сентябре 2023 года в Карабахе специальные антитеррористические мероприятия, Азербайджан раз и навсегда положил конец существованию сепаратистского режима в Ханкенди и арестовал большинство лидеров сепаратистов. Последние в настоящее время ждут суда в СИЗО СГБ. Однако некоторым лидерам сепаратистов и бывшим полевым командирам, присвоившим себе генеральские звания, удалось бежать из тюрьмы и перебраться в Армению. Среди них бывший «министр обороны» Самвел Бабаян и бывший «секретарь совета безопасности» режима Виталий Баласанян.

Говоря о том, как ему удалось покинуть Ханкенди и отправиться в Армению, Самвел Бабаян заявил, что он беспрепятственно пересек мост Хакари, воспользовавшись хаосом в те дни на дороге Лачин - Ханкенди. Баласанян же заявил, что до последних дней сентября находился у себя дома в Аскеране. После новостей о нем не было: лишь спустя некоторое время выяснилось, что Баласаняну тоже удалось переехать в Армению. Более подробной информации не было, поскольку после отъезда из Карабаха Баласанян не выступал с публичными заявлениями и не общался с журналистами. Теперь армянский портал 24News пишет о соглашении, достигнутом Баласаняном с премьер-министром Николом Пашиняном, и о том, как тот покинул Карабах. Согласно информации, генерал, приехав в Армению, вместе с некоторыми из своих близких был приглашен в антикоррупционный комитет. Согласно источникам сайта в правоохранительной системе, у Баласаняна и его окружения пытались выяснить, как они пересекли мост Хакари. Но больше всего правоохранительные органы интересовало, собираются ли они участвовать в политических процессах.