Саргсян о противостоянии России с Западом на Кавказе

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лишь усилит противостояние России и Запада в регионе. Об этом заявил экс-президент Армении Серж Саргсян.

«В других геополитических условиях такая встреча могла бы быть полезна для Армении. Но когда есть такое противостояние между Западом и Россией, то такая встреча, я уверен, приведет к усилению данного противостояния в нашем регионе", - цитирует ТАСС Саргсяна.

Саргсян утверждает, что у него «есть сведения, которые я не могу подтвердить, что на этой встрече Армении будут обещаны какие-то денежные средства».

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Брюсселе планируется совместная встреча Пашиняна, Блинкена и фон дер Ляйен. Мероприятие, по мнению армянских властей, «направлено на повышение устойчивости Армении».