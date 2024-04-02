Президенту Грузии запретили летать в Литву

Правительство Грузии отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в возможности совершить визит в Литву, который должен был состояться на будущей неделе, сообщает в четверг пресс-служба грузинского Кабмина.

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил журналистам, что действия Зурабишвили препятствуют развитию страны.

Осенью прошлого года Зурабишвили совершила несколько несогласованных с правительством визитов в европейские столицы. В этой связи "Грузинская мечта" начала против президента процедуру импичмента в парламенте, однако из-за нехватки голосов депутатов импичмент не был исполнен.