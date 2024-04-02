Польша не планирует воевать с Россией

Варшава не намерена напрямую участвовать в боевых действиях на территории Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передает агентство PAP.

«На данный момент я могу повторить то, что сказал [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, что говорил другим лидерам, президенту [США Джо] Байдену. Польша не предвидит [своего] непосредственного участия в войне на территории Украины», — заявил политик.

В начале марта издание Myśl Polska заявило о нежелании страны принимать прямое участие в боях с Россией. 12 марта заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Варшава не будет отправлять своих солдат на территорию Украины.