Турция осудила встречу США-ЕС-Армения

В ведомстве заявили, что «после освобождения Азербайджаном оккупированных Арменией территорий и полного восстановления своего суверенитета в регионе сложилась историческая возможность для устойчивого мира и стабильности».

«Регион очень близок к тому, чтобы эта историческая возможность увенчалась успехом. В этой связи важно как никогда, чтобы третьи страны, в частности нерегиональные, подходили к данному процессу справедливо и беспристрастно, тщательно избегали любых действий, которые могут воспрепятствовать достижению прогресса», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что запланированная на 5 апреля трехсторонняя встреча в Брюсселе «противоречит принципу нейтралитета, который должен быть взят за основу для урегулирования региональных споров».

Данная инициатива, «игнорирующая позицию Азербайджана, лишь создаст основу для новых геополитических разногласий на Южном Кавказе», говорится в заявлении.