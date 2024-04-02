Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:18

Попытки Запада «вытеснить Россию с Южного Кавказа», используя Армению в качестве платформы, а также непрекращающиеся угрозы Москвы в адрес Еревана, подводят регион к очередной эскалации напряженности и новому вооруженному конфликту. Накануне намеченного на завтра в Брюсселе саммита США-Армения-ЕС ситуация приобретает критический характер.

Понятно, что на саммите будет обсуждаться создание конкретных механизмов безопасности для Армении, хотя Брюссель и Вашингтон заверяют мировую общественность и, в первую очередь, Россию и Азербайджан, что в повестке трехсторонней встречи эта тема не значится вообще. Как уже сообщалось, об этом шла речь в недавнем телефонном разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По мнению президента Ильхама Алиева, декларативная подготовка трехсторонней встречи США-Европейский Союз-Армения, ее неинклюзивный характер, а также тот факт, что саммит в Брюсселе не был отложен, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведут в итоге не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а к возникновению разделительных линий и дополнительному росту региональной напряженности. Данное предупреждение президента Азербайджана весьма существенно, поскольку в нынешней ситуации создание на Южном Кавказе разделительных линий, то есть, фрагментация региона на сферы влияния великих держав, таит в себе немало опасностей. Прежде всего, потому что Россия, рассматривающая Южный Кавказ как традиционную сферу своего влияния, ни при каких обстоятельствах не захочет терять позиции и может пойти на крайние шаги, чтобы защитить их. В связи с чем высокопоставленные представители России уже не раз делали и продолжают делать предупреждающие заявления.

Например, в ноябре 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо заявил, что планы по «вытеснению России с Южного Кавказа» или ослаблению позиций Москвы в регионе не могут быть реализованы. «Евросоюз не скрывает своих намерений всячески сдерживать нас, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья, - заявил, в частности, глава МИД РФ. — Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем». Одновременно официальный Ереван систематически получает из Москвы предупреждения, в которых армян призывают воздержаться от участия в нынешней геополитической авантюре, предупреждая, что в противном случае Армению ждет «украинский сценарий» с последующим разрушением государственности. Впрочем, на планы Запада обеспечить себе посредством Армении военно-политическое присутствие на Южном Кавказе нервно реагирует не только Россия, но и другой региональный игрок, Иран. Который также предупреждает США и ЕС, что реализация их планов для Тегерана абсолютно неприемлема. Одновременно, ИРИ призывает Ереван не испытывать терпение соседей по региону и не пересекать красные линии.

Что же касается Азербайджана, то официальный Баку не заинтересован в превращении небольшого по географическим меркам региона в арену противостояния ведущих мировых держав, поскольку прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести. Таким образом, если Россию завтрашняя встреча в Брюсселе беспокоит, прежде всего, с точки зрения защиты ее доминирующего положения в регионе, то Алиев возражает против проведения саммита США-ЕС-Армения, исходя из своих национальных интересов. Тем не менее, Запад продолжает последовательно втягивать Армению в опасную игру, оказывая политическое давление на Ереван и призывая кабинет Никола Пашиняна не медлить и окончательно определиться со своим выбором. К примеру, посол Франции в Ереване Оливье Декотини прямо заявил на днях, что правительство Армении должно, наконец, решить, хочет ли оно стать кандидатом на членство в Евросоюзе или нет.