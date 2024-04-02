Кобахидзе уволил главу Службы внешней разведки

Шалва Ломидзе уволен с поста главы Службы разведки Грузии. Распоряжение премьер-министра Ираклия Кобахидзе об освобождении с должности Шалвы Ломидзе опубликовано на сайте правительства.

Шалва Ломидзе был назначен главой Службы разведки в апреле 2021 года тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Георгий Ломидзе исполнял обязанности главы того же ведомства с конца января 2020 года, после того, как бывший глава разведки Леван Изория ушел в отставку. До того, в 2014-2020 годах занимал должность первого заместителя начальника той же службы.

Еще ранее Ломидзе был начальником Главного управления Информационно-аналитического департамента МВД, а также занимал различные должности в Департаменте контрразведки того же ведомства. Также он работал в Службе государственной безопасности в сфере контрразведки.

В администрации правительства заявили, что пока неизвестно, кто будет назначен новым главой Службы разведки Грузии.