Венгрия в своем амплуа

Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро, и несколько других стран НАТО тоже не поддерживают эту идею. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Если НАТО одобрит пакет на 100 млрд евро на срок в пять лет, то это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере 10 млрд евро. И я еще раз хочу повторить, что для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся", - заявил глава МИД, отвечая на вопросы венгерских журналистов после совещания НАТО в столице Бельгии.

Сийярто отметил, что был не единственным на министерской встрече альянса, кто выступил против создания фонда военной помощи Украине на 100 млрд евро. По его словам, другие страны, в том числе одно из крупных государств НАТО, тоже "критиковали эту идею с финансовой точки зрения".

"100 млрд - это очень большие деньги", - подчеркнул глава венгерского МИД.