НАТО допустило провал в Украине

Страны НАТО допускают, что не смогут собрать необходимое количество боеприпасов и вооружения для Украины. Это может привести к тому, что Россия продолжит свое наступление и займет еще больше территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Ситуация на поле боя серьезная. Сейчас есть два возможных сценария: что НАТО сможет собрать больше помощи, и Украина займет больше территории, второй сценарий, что мы не сможем этого сделать»,— сказал генсек НАТО на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса.

По его словам, единственный способ достичь долгосрочного мира — не дать России одержать победу на поле боя.