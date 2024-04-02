Симонян опубликовал карту с азербайджанскими селами

Спикер парламента Армении Ален Симонян опубликовал в соцсетях карту Армении, на которой указал населенные пункты, которые должны быть возвращены Азербайджану.

«Идут и убеждают жителей приграничных населенных пунктов, что кто-то, в том числе и я, говорил или говорит, что, например, село Воскепар не армянское, или какая-то часть Тавушской области не армянская и надо передать. Некоторые журналисты позволяют себе говорить, что в Тавуше передают село.

Никакая территория, никакой населенный пункт, никакое село, ни один метр Армении не может быть передан и об этом не идет речь.

Ходить, заходить в приграничные села и разжигать страсти, искажая действительность, играть на эмоциях людей - яркое доказательство самых низких качеств.

Подобные вещи никому не могут принести политических дивидендов.

У Республики Армения есть четкая карта. В рамках этой карты мы стали независимыми, и это не подлежит обсуждению», - написал Симонян.