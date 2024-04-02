Эрдоган созвал Совбез и все обсудил

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции заявил, что удовлетворен тем, как прошли муниципальные выборы, состоявшиеся 31 марта. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Подчеркнуто, что СНБ удовлетворен тем, что всеобщие выборы в местные органы власти 31 марта 2024 года прошли в атмосфере мира и доверия в соответствии с нашими прочными демократическими традициями благодаря мудрости наших граждан и усердной работе всех наших учреждений", - говорится в заявлении.

Участники мероприятия также подчеркнули, что Турция намерена продолжить борьбу с терроризмом.

"Подчеркивается, что террористическим организациям и их сторонникам не будет места в будущем нашего региона. Всем субъектам, которые поощряют террористические организации, важно действовать с позиции здравого смысла и без промедления прекратить свои контакты с террористами", - отмечается в заявлении.

На заседании совету была представлена информация об операциях, успешно и решительно проведенных внутри страны и за рубежом в целях отражения всех видов угроз национальному единству, в том числе против ИГИЛ.

СНБ заявил также, что "ведет пристальное наблюдение за [инцидентами с] нападениями террористической организации "Рабочая партия Курдистана", направленными против граждан Турции и ее представителей, проживающих в Европе".

Совет напомнил об ответственности других государств за предотвращение подобных вылазок и предупредил, что "терпимость к террористическим организациям рано или поздно приведет к нарушению общественного порядка" в этих странах.

Относительно взаимодействия с Багдадом в различных сферах СНБ "выразил удовлетворение тем, что основа стратегического сотрудничества, созданная с Ираком, постоянно укрепляется", и подчеркнул важность продолжения совместных и многоплановых усилий с долгосрочным результатом, особенно в сферах безопасности, экономики, энергетики и транспорта.