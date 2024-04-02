Нетаньяху ответил Ирану
Израиль в состоянии защитить себя и ответит на любое причинение ущерба собственной безопасности, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя возможную угрозу ударов со стороны Ирана.
Ранее сообщалось, что командование Армии обороны Израиля в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений.
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