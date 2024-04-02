Позитивные новости от Зеленского

Украинской армии удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Такой результат является очень хорошим, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в Ставке Верховного главнокомандующего он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Сырский предоставил украинскому президенту подробный отчет по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас.

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться", - сказал Зеленский.

Он отметил, что таких успехов ВСУ удалось добиться в условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках. Такие результаты украинский лидер назвал очень хорошими. Он отдельно выразил благодарность всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя.