России нужна крупная мобилизация

У российских военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений, считает представитель НАТО: «Они, скорее всего, продолжат атаки, направленные на изматывание ВСУ».

По данным разведки Североатлантического альянса, командование армии РФ на местах до сих пор не может организовывать комплексные операции на земле и уже не в состоянии поддерживать боевой дух военнослужащих. В то же время у России остается существенное преимущество перед Украиной в живой силе, количестве боеприпасов и технике.

При этом в НАТО в настоящий момент не видят признаков того, чтобы российские власти готовили масштабную мобилизацию. Западная разведка считает, что у президента Владимира Путина сейчас «много других проблем внутри страны, которые он решает», в связи с чем ему нужно «продолжать после выборов, с его точки зрения, демонстрировать силу и уверенность». Пока российские власти хотят ограничиться регулярной призывной кампанией, сказал источник.