Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, председатель Гафарова, отметив важную роль взаимных визитов на высшем уровне в развитии двусторонних связей, подчеркнула, что нынешний визит служит проявлениям взаимных интересов и намерений, связанных с развитием сотрудничества между нашими странами. Она сказала, что этот визит придаст мощный импульс развитию связей между Азербайджаном и Конго.

На встрече говорилось о том, что сегодня между нашими странами существуют взаимная поддержка и полезное сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, Движения неприсоединения. Конго является одной из стран, поддержавших продление срока председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, и Азербайджан в период председательства в структуре уделял особое внимание развитию сотрудничества с африканскими странами, как в двустороннем, так и многостороннем порядке, защите наших общих интересов.

Дени Сассу-Нгессо поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Гость выразил уверенность в том, что подписанные в ходе его визита документы между нашими странами внесут вклад в развитие взаимного сотрудничества.

Констатировав, что обе страны обладают большим потенциалом для развития взаимных отношений, глава конголезского государства отметил, что парламенты также сыграют важную роль в этой сфере. Он поделился мнением о расширении сотрудничества Азербайджана с африканскими странами, поддержке подготовки к проведению в Баку СОР29, развитии сотрудничества в области горной промышленности, сельского хозяйства, окружающей среды, культуры и других направлениях, говорил о перспективах связей между двумя странами.

На встрече было отмечено важное значение межпарламентского сотрудничества в связях между странами. С.Гафарова довела о внимания, что Милли Меджлис готов к развитию связей как с Национальной Ассамблеей, так и Сенатом Конго. Она подчеркнула, что контакты между парламентариями, взаимные визиты внесут вклад в развитие двусторонних связей.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что парламент Азербайджана сотрудничает со многими странами мира в рамках международных организаций. Одной из них является Движение неприсоединения. В период председательства Азербайджана по инициативе президента Ильхама Алиева в 2021 году была создана Парламентская сеть Движения. В настоящее время в Сети, где председательствует Азербайджан, представлены более 70 стран. Активное участие парламента Конго в работе Сети, также послужит нашим общим интересам.

Президент Конго, констатировав, что законодательный орган его страны поддерживает расширение сотрудничества с парламентом Азербайджана, выразил уверенность в том, что в предстоящий период в этом направлении будут предприняты активные шаги.

На встрече также состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе. Председатель Милли Меджлиса, сообщив о том, что после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета некоторые международные организации демонстрируют несправедливое отношение к нашей стране, заявила, что ряд стран, в том числе Франция, чинит препятствия миру в регионе Южного Кавказа, намереваясь посеять нестабильность в регионе, завезти сюда политику неоколониализма.

Президент Дени Сассу-Нгессо, в свою очередь, напомнил, что африканские государства, в том числе Конго, на протяжении многих лет подвергались политике колониализма и вели борьбу за освобождение. Сегодня африканские страны выступают против гегемонии, владычества некоторых государств, эксплуатации ресурсов местных народов. Он отметил, что в нынешний напряженный период очень важными представляются взаимодействие миролюбивых государств, совместная борьба с подобными негативными действиями. Поэтому наши страны будут вместе бороться с давлением, двойными стандартами как в рамках ООН, Движения неприсоединения, так и в других международных организациях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.