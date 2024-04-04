Кровожадные заявления Медведева
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «не брать в плен натовцев при их участии в войне в Украине».
Также Медведев сравнил солдат НАТО в Украине «с отрядами СС».
«Российских бойцов нужно по максимуму награждать за каждого убитого на Украине западного солдата, запретив им даже брать натовцев в плен. Войска Североатлантического альянса, если они появятся на Украине, будут восприниматься Россией примерно как батальоны СС. Все эти микрогенитальные натовские органы обязаны выполнять приказы ВСУ и никого другого! Иначе их даже в такую зачуханную, умирающую страну, как «Украина», не пустят. Значит, они станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам - как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС», - заявил Медведев.