США об Украине в НАТО

Соединенные Штаты и их союзники видят своей целью создание предпосылок для полноценного членства Украины в НАТО, предлагая ей дополнительную поддержку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы провели второй Совет НАТО - Украина. Мы подтверждаем, что будущее Украины в НАТО. Наша цель сейчас - это создать мост к полноправному членству Украины, предлагая ей дополнительную поддержку и более тесное сотрудничество по мере того, как Украина проводит реформы, которые необходимы для вступления в альянс", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также утверждал, что в настоящее время Украина находится на пути к финансовой и военной самостоятельности. "Мы находимся на той траектории, где Украина в средней и долгосрочной перспективе сможет очень твердо стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом отношении", - считает Блинкен. По его словам, продолжающаяся поддержка НАТО, в частности, позволит Киеву развивать свои вооруженные силы с прицелом на будущее.