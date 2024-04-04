В Тбилиси протесты

Более 100 человек собрались перед парламентом Грузии в центре Тбилиси, протестуя против повторного решения правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» принять закон об иноагентах.

Организаторы акции планируют сделать протест постоянным. Митинг проходит спокойно. По периметру находятся представители полиции. Проспект Руставели около здания парламента, где проходит протест, открыт для проезда автомобилей.

В среду исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе сообщил о повторном внесении в парламент законопроекта об иностранных агентах. Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам.