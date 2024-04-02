Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:13

Повстанцы в Мьянме взяли на вооружение дроны-камикадзе и атаковали цели в столице страны. По их заявлению, недавнему нападению с воздуха подверглись дом главы военной хунты Мин Аун Хлайна, здание Генштаба и авиабаза. Это самая дерзкая вылазка противников хунты в столице с начала гражданской войны, которая последовала после военного переворота, произошедшего три года назад. Тогда военные вскоре после парламентских выборов, на которых победила партия «Национальная лига за демократию» во главе с неформальным лидером страны Аун Сан Су Чжи, объявили выборы сфальсифицированными, 79-летняя Аун Сан Су Чжи, которая долгие годы провела под домашним арестом, снова была арестована. По совокупным обвинениям ей грозит тюремный срок в 33 года.

Хунта объявила в стране чрезвычайное положение сначала на год, а затем его регулярно продляет, но гражданское сопротивление приобрело военную форму, и сейчас правительство не контролирует значительную часть Мьянмы, в первую очередь районы, приграничные с Индией и Китаем. Там действуют отряды «Правительства национального единства», которое объединило различные оппозиционные силы, и в боях с ними армия хунты несет тяжелые потери. Ее подразделения не отличаются высокой стойкостью и часто сдаются в плен целыми батальонами. Очевидно, в связи с этим военное руководство распорядилось о всеобщем призыве в армию мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, а специалистов – до 45 лет, чтобы восполнить потери. В прошедшем недавно военном параде не принимала участие боевая техника, как в прежние годы: ее мало, а та, что есть, задействована в боевых действиях. Кстати, что касается оружия, основным его поставщиком хунте является Россия. Видимо, по-другому и быть не может, ведь Мьянма тоже находится под строгими международными санкциями, тут оба режима ощущают определенное родство и проявляют братское взаимопонимание. Спецкомиссия ООН пришла к выводу, что российское оружие в Мьянме может использоваться для совершения военных преступлений и преступлений против человечности.