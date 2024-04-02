Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 00:31

Два вопроса волновало кыргызстанскую общественность в процессе жаркого обсуждения закона «О некоммерческих организациях». Первый: «Так иноагент – это плохо или хорошо?» И второй: «Когда начнут сажать?» Такой накал страстей совершенно неслучаен. Во времена Розы Отунбаевой в государственных учреждениях Кыргызстана даже существовала разнарядка, кто сколько НПО/НКО создаст и сколько грантов они получат. Подобное отношения привело к тому, что НПО/НКО с иностранным финансированием росли как грибы, без всякого учета и контроля со стороны государства. Суммы там гуляли если и не огромные, то по кыргызстанским меркам вполне себе приличные, без всяких налогов – словом, было весело, было хорошо. Вполне естественно, что среди гражданских активистов нашлось немало тех, кто решил, что «грех быть у ручья и не напиться». И припадали к этому источнику совершенно бесцеремонно, беззастенчиво «путая собственную шерсть с государственной».

Именно подобное положение дел и стало главной причиной для властей навести хоть видимость порядка в данной сфере. «Почему НПО в развитых западных странах регистрируются в Министерстве юстиции, в Налоговой службе, открывают счет в банке, и не делают того же, когда приходят к нам? Или мы второсортная страна? Нет, это не так. Мы больше не допустим подобных сомнительных действий», - заявил по этому поводу президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Вполне естественно, что эти планы вызвали возмущение тех, кого ситуация полной бесконтрольности и «свободы» в отношении использования финансов, идущих из-за рубежа, полностью устраивала. Более того, была для них необычайно комфортной. И столь же естественно, что любые попытки государства покуситься на нее, по сути – заглянуть в кошельки гражданских активистов, да еще что-то оттуда изъять, не могла не вызвать с их стороны самого решительного протеста. Которому тут же попытались придать политический оттенок: «Нас будут судить, нас будут преследовать». Однако, пока из текста принятого закона это не следует. Там всего лишь идет речь о том, что «Для усиления контроля за неправительственными организациями уполномоченный орган в сфере государственной регистрации наделен рядом дополнительных контрольных функций и осуществлять проверку.

Словом, пока не до «посадок», пока - хотя бы разобраться сколько в стране НКО, какие деньги в обороте, на что они расходуются, и кто в конечном итоге выгодополучатель всего этого бизнеса, а это в Кыргызстане действительно бизнес, и бизнес серьезный, со всеми вытекающими из этого последствиями, как положительными, так и негативными. В разговоре на эту тему нельзя обойти тот факт, что разработчики закона не стали особо себя утруждать – и заимствовали аналогичный российский закон ни много, ни мало, а, как показали исследования, аж на 69,2%. Что подстегнуло кыргызстанское общество в нагнетании негатива вокруг него. Как этот закон используется в России – всем прекрасно известно, почему же его «бишкекский вариант» должен быть «розовым и пушистым» и работать как-то по-другому? И никакие заверения Жапарова это недоверие не переломят. Пусть он хоть сто раз повторит: «Я как Глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках».