МИД Китая о войне в Украине

В политическом урегулировании "не должно быть победителей и проигравших". Об этом, отвечая на вопрос о войне в Украине, сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

По его словам, в вопросе "украинского кризиса" позиция Пекина была "последовательной, четкой и прозрачной".

"Существует риск дальнейшего обострения и эскалации кризиса, поэтому следует прилагать усилия для деэскалации, чтобы положить конец конфликту путем переговоров, а не войн. В политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных. Вместо этого должен царить мир", - подчеркнул спикер.

По его словам, Китай "будет продолжать играть конструктивную роль с этой целью".

"Китай не является ни тем, кто создал конфликт, ни его стороной, и никогда не предоставлял ни одной стороне смертельное оружие или оборудование. Мы не стремились и не будем искать выгоды от конфликта. Другие страны не должны дискредитировать и критиковать нормальные отношения между Китаем и Россией, не должны подрывать законные права Китая и китайских компаний, а также не должны безосновательно перекладывать вину на Китай и провоцировать конфронтацию между лагерями", - cказал дипломат.