Ага Гасымлы, собкор 00:53

Изменение инфраструктуры бакинских улиц, новые требования к работе общественного транспорта, а также бесконечные заторы на дорогах вновь вывели в центр внимания общественности столицы Азербайджана необходимость восстановления наземного электротранспорта. Следует отметить, что в социальных сетях никогда не утихали споры вокруг необходимости вернуть Баку его знаменитые трамваи. Мало того, периодически в республиканских СМИ появлялись голословные сообщения о проектах прокладки трамвайных линий в разных районах города. Тем временем, ровно год назад на одну из маршрутных линий Баку был запущен в тестовом режиме первый электробус китайской компании BYD, а в конце марта по автобусному маршруту №5 был запущен еще один электробус вместимостью 85 пассажиров от китайского производителя Zhongtong Bus Holding Co. Ltd.

Известно также, что азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) обещает в рамках «Программы мобильности Баку» ввести на трассы до конца 2024 года до ста электробусов. И тем не менее эксперты едины во мнении, что оптимальным наземным общественным электротранспортом являются именно современные трамваи - бесшумные, трех- и более секционные, вместительные и, главное, не простаивающие в дорожных заторах, поскольку они имеют специально выделенную колею. Но с точки зрения экономистов-транспортников, еще предпочтительнее и дешевле было бы восстановить в Баку троллейбусные маршруты, которые не нуждаются в укладке рельсов. Тем более что азербайджанский мегаполис обладает богатым опытом эксплуатации этого экологически безупречного вида городского транспорта. Ведь первый троллейбус появился на улицах Баку еще в 1941 году. В 70-е годы ХХ века городская троллейбусная сеть столицы имела 32 маршрута общей протяженностью в 300 километров. Бакинские старожилы наверняка помнят, что на троллейбусах можно было добраться из центра города до апшеронских пляжей.

В Гяндже (тогдашнем Кировабаде) троллейбусы начали эксплуатироваться с 1 мая 1955 года, в Сумгаите – с сентября 1961 года, в Нахчыване – с ноября 1986-го, а в Мингячевире - с апреля 1989 года. Однако с наступлением ХХI века, а точнее, к 2006 году, во всех городах нашей страны троллейбусные линии были закрыты. Любопытно, что из всех постсоветских стран, входивших в СНГ, троллейбусы как вид городского транспорта были ликвидированы только в Азербайджане и Туркменистане. Следует отметить, что вплоть до 2006 года, когда был упразднен наземный электротранспорт, в Баку действовали практически все виды общественного транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы и метро. Но, к сожалению, люди, принявшие это решение, не учли общемировую тенденцию, в соответствии с которой уже тогда к общественному транспорту в мире выдвигались довольно жесткие требования экологического характера, которые с годами превратились в норму. Сегодня же большинство экспертов убеждено, что электробусы на улицах и трассах городов постепенно вытеснят обычные автобусы на дизельном двигателе. Проблема же заключается в том, что, хотя электробусы сочетают в себе экологичность троллейбуса, при маневренности и независимости от контактной сети автобуса они обходятся как минимум вдвое дороже аналогичного по вместимости дизельного автобуса и в полтора раза - троллейбуса. При этом специалисты считают, что более высокая стоимость электробусов компенсируется экономией на инфраструктуре. То есть при их эксплуатации нет необходимости в сооружении контактных сетей и многочисленных тяговых подстанций – вполне достаточно обойтись мощными станциями зарядки в депо и на ключевых конечных остановках. Однако еще перспективнее выглядит идея комплексного использования троллейбусов, у которых есть возможностью автономного хода до 70 километров, с параллельным внедрением электробусов.

В настоящее время троллейбусы широко эксплуатируются в системах городского транспорта Австрии, Бельгии, ФРГ, Греции, Италии, Франции, Швейцарии, США, Канады, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Израиля, России, Японии и др. По мнению эксперта в области транспорта Рауфа Агамирзаева, работа троллейбусов, безусловно, была бы весьма полезной с точки зрения экологии и уменьшения загрязнения воздуха в столице, но при этом она не решает проблему дорожных заторов. «Для троллейбуса не предусмотрена выделенная линия, и его движение может осуществляться по автобусным маршрутам, - объяснил эксперт. – Другими словами, троллейбус, как и автобус, будет простаивать в дорожных пробках. А вот у трамвая такой проблемы нет. Конечно, оптимальный вариант – это одновременная эксплуатация трамваев и троллейбусов, которых вместо модернизации просто ликвидировали в 2006 году одним росчерком пера, даже не задумавшись о будущем общественного транспорта столицы Азербайджана, население которой постоянно растет. В любом случае рельсовый транспорт по многим параметрам преобладает над колесным, поскольку трамваи обеспечивают большую провозную способность, нежели автобусы или троллейбусы, да и вместимость вагонов у этого вида транспорта, как правило, выше. Оптимальная загрузка автобусной или троллейбусной линии составляет от трех до четырех тысяч пассажиров в час, а «классического» трамвая — до 7 тысяч. Укладка трамвайных рельсов обходится гораздо дешевле, чем прокладка линий метрополитена и даже строительства новой автодороги с двухрядным движением. И при этом, как подтверждает опыт Стамбула в использовании двух пятисекционных трамваев, они перевозят значительно больше пассажиров, нежели метрополитен».

По словам Рауфа Агамирзаева, Баку в настоящее время переживает серьезные проблемы, связанные с тотальной автомобилизацией - из-за откровенной слабой работы общественного транспорта бакинцы слишком часто используют личные автомобили. «Трамвай же с хорошо продуманными маршрутными линиями может преобразовать всю транспортную картину Баку, где ключевая роль будет принадлежать трамвайным маршрутам, а автобусы станут связующим звеном между трамваями и метрополитеном, - считает эксперт. - Автобусы не имеют ни возможностей, ни потенциала вытянуть на себе всю нагрузку мобильности столицы. По данным AYNA, при нынешнем пассажиропотоке требуется 2.500 автобусов, тогда как сегодня на маршруты в Баку выходят чуть больше двух тысяч. Но даже если будут закуплены недостающие автобусы, проблему общественного транспорта это все равно не решит. Для этого необходимо обеспечить сочетание автобусов с более вместительным рельсовым электротранспортом. И тогда мы избавимся от множества таких проблем, как чрезмерная загруженность улиц автомобилями, смог, нерегулярная работа автобусов, дорожные заторы и прочее». Агамирзаев считает, что для эффективного функционирования общественного транспорта необходимы довольно крупные инвестиции.