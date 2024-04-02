Арестован топ-менеджер «Лукойла»

Басманный суд Москвы отправил под арест до 2 июня руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова, обвиняемого в даче взятки.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении Степанова Алексея Александровича, руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл», — сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Степанов руководил Управлением по работе с таможенными органами ПАО «Лукойл».

До той же даты суд отправил под домашний арест двух руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС и еще одного фигуранта по делу о получении взятки.

«Суд города в отношении Акимова Алексея Михайловича, Петровича Сергея Владимировича и Брехова Андрея Владимировича назначил меру пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в пресс-службе. Всех троих обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

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