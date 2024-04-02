Советник Зеленского рассказал, как противостоять России

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия за март применила более 3000 управляемых авиационных бомб. По его словам, это единственный ключевой фактор того, что Россия давит на линии фронта, потому что она "заливает там буквально все КАБами".

"Как против этого воевать? Абсолютно конкретно и понятно. И президент Украины день за днем об этом говорит на различных и формальных, и неформальных встречах с нашими партнерами. И публично, и в интервью постоянно говорит - системы противоракетной обороны", - сказал Подоляк.

По его словам, совершенно очевидно, что Россия сегодня не воюет с военными, а воюет с гражданским населением.

"Россия воюет с гражданской и критической инфраструктурой. Очевидно, что она уничтожает теплогенерацию, гидрогенерацию, магистральные сети. Понятно, какой эффект она хочет вызвать. Если против баллистики и сверхзвука хорошо работает Patriot, то дополнительно 5-6 систем Patriot нужно предоставить Украине. Если против крылатых ракет и "шахедов" эффективно работают NASAMS и IRIS-T - дополнительно количество систем. Возможно, еще С-300, но это немножко сложнее, потому что противоракеты изготавливаются в России", - заявил советник.

По вопросу КАБов он считает, что и для партнеров, и для нас понятно, что это исключительно истребители-перехватчики F-16, которые будут в определенном количестве по линии фронта - 50.

"Но лучше было бы больше - около 75-80 истребителей. Они будут эффективно работать, потому что плечо поражения у них больше, чем у тактической авиации России. Они смогут их далеко отогнать от линии фронта. Тогда это будет существенно влиять на ход событий по линии фронта. Все инструменты и их количество уже понятны. Более того, дальнобойное оружие нужно, почему? В городах концентраций наша разведка абсолютно точно понимает "где" и "что" надо уничтожать. Например, знают, что надо уничтожать в Крыму, чтобы полуостров перестал быть военной базой, базой обеспечения оккупационной группировки", - добавил Подоляк.