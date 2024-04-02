Иран может атаковать Израиль сразу несколькими видами оружия

"Израиль вчера вечером четко дал понять Соединенным Штатам, что он будет вынужден ответить, если Иран нападет на него, заявили сегодня (в четверг, 4 апреля) высокопоставленные израильские чиновники. Байден и Нетаньяху также обсудили угрозы Израилю со стороны Ирана. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты решительно поддерживают Израиль перед лицом этих угроз, сообщили в Белом доме", – говорится в материале.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты и Израиль обеспокоены возможностью того, что Иран ответит на гибель командира сил КСИР во время удара Израиля по столице Сирии – Дамаску. Высокопоставленные израильские чиновники говорят, что Израиль располагает информацией о том, что Иран может атаковать страну со своей территории с помощью баллистических ракет большой дальности, беспилотников или крылатых ракет.

Отмечается, что Иран никогда не атаковал Израиль непосредственно со своей территории, в основном используя в этом террористические организации. Прямая атака была бы беспрецедентной и могла бы привести к региональной войне.