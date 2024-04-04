Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 03:05

Встречей с президентом Ильхамом Алиевым завершился визит в Азербайджан губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Совместно с Азербайджаном делегация «Северной столицы» России подписала "План мероприятий по сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Санкт- Петербурга в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы”.

Развитие торговли и взаимных инвестиций Санкт-Петербурга и Азербайджана является элементом стратегии России, предполагающей расширение социально-экономического и промышленного взаимодействия РФ с партнёрами по СНГ. Особенно это актуально в условиях санкций и глобальной переустановки торгово-транспортных коммуникаций. Отмечу в этой связи, что порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются северной вершиной Международного транспортного коридора «Север-Юг». Что Санкт-Петербург может предложить? Визит губернатора Беглова в Баку в определенном смысле является продолжением серии визитов делегации правительства Санкт-Петербурга в Узбекистан и Туркменистан в 2022 году, где чиновникам "Северной столицы" удалось расширить направления взаимодействия своего региона с прикаспийскими соседями России. В частности, в Туркменистане на протяжении уже двенадцати лет активно работает питерская строительная компания "Возрождение", участвующая в крупномасштабных государственных проектах развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Партнёрам в Центральной Азии Санкт-Петербург предлагал ресурсы в сферах здравоохранения, фармацевтики и туризма, а также создание совместных предприятий и расширение инвестиций. Также известна традиционная взаимная заинтересованность российских и постсоветских регионов в обоюдных поставках продовольствия - расширение экспорта овощей и фруктов с юга СНГ, а также готовой и переработанной кондитерской, зерновой и рыбной продукции из северных российских промышленных агломераций.

Кроме того, в прошлые годы, часть экспорта Санкт-Петербурга в Азербайджан, помимо пищевых продуктов, составляли электрооборудование, средства наземного транспорта, парфюмерная продукция и оптические приборы. Каковы приоритеты? В Баку обсуждались вопросы расширения торговых отношений и новые инвестиционные возможности, а также укрепление гуманитарного, образовательного и туристического сотрудничества. Петербургские предприятия готовы поставлять в Азербайджан оборудование для нефтяных и газовых скважин, а также участвовать в развитии автотранспортного коридора "Север-Юг" и в реализации проектов строительства автомагистралей, транспортных развязок, мостов и инженерных сооружений. Строительство Напомним, что 1 августа 2022 года в азербайджанском налоговом реестре была зарегистрирована компания Oxta Qrupp Baku с уставным капиталом 600.000 манатов (около 353.000 долларов по курсу на момент регистрации). Данный факт интересен тем, что является первым примером выхода российского девелопера такого уровня на азербайджанский строительный рынок. Дело в том, что инвестиционная компании "Мегалит - Охта Групп" имеет в стадии строительства 212.325 квадратных метров различного типа недвижимости и занимает одиннадцатое место в РФ.

В рамках XI российско-азербайджанского форума, состоявшегося в 2022 году, озвучивалась информация о возможности строительства в Азербайджане завода по производству полимерных стройматериалов с участием петербургского предприятия "Пеноплэкс" по производству теплоизоляционных плит из пенополистирола. Инвестиции в проект оценивались тогда на уровне 6,5 миллиона долларов, мощность предприятия - до 100.000 кубометров полимерных материалов в год. В результате, азербайджанское предприятие может стать в СНГ четвертым по мощности производителем этой продукции после Казахстана, Узбекистана, и Молдовы. Учитывая масштабное строительство в освобождённых районах и в самом Баку, рентабельность данного проекта имеет серьезные перспективы. Судостроение Несколько слов, о другой перспективной теме взаимодействия. Санкт-Петербург нацелен на развитие с Азербайджаном судостроения, учитывая, что обе столицы имеют в этой сфере существенные компетенции. Питерская делегация, вероятно, привезла в Баку предварительные предложения по программам модернизации судов, поставкам запчастей, строительству танкеров и повышению уровня квалификации персонала. Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ОССЗ) - одно из ведущих предприятий Петербурга в составе Объединенной судостроительной корпорации. До конца 2024 года ОССЗ планирует ввести в эксплуатацию новые цеха так называемой «цифровой верфи». Планируется, что на ней будут строить рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда, а также и СПГ-бункеровщики типа "река-море" длиной до 80 метров.

После введения антироссийских санкций, питерским судостроителям пришлось искать в дружественных России странах поставщиков/партнеров для проработки новых вариантов закупки главных двигателей, дизель-генераторных агрегатов, систем вентиляции, запорной арматуры и даже лакокрасочных покрытий. Частично все это может быть обеспечено путем создания совместного предприятия с Бакинским судостроительным заводом, а часть производства комплектующих, не исключено, будет развернуто в самом Азербайджане (СЭЗ "Алят"). Туризм Ещё одна тема, которая затрагивалась на переговорах. Именно в этой сфере почва низовых связей между сообществами рождает при правильном подходе взаимный интерес и уважение между народами. И это - не пустые слова. И Баку, и Санкт-Петербург, являются широко известными историко-культурными центрами своих государств, которые пытаются вывести отрасль "гостеприимства" в объеме ВВП страны на более весомый и значимый уровень.