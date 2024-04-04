Зачем в Баку приезжал губернатор Санкт-Петербурга? за кулисами
Встречей с президентом Ильхамом Алиевым завершился визит в Азербайджан губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Совместно с Азербайджаном делегация «Северной столицы» России подписала "План мероприятий по сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Санкт- Петербурга в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы”.
Развитие торговли и взаимных инвестиций Санкт-Петербурга и Азербайджана является элементом стратегии России, предполагающей расширение социально-экономического и промышленного взаимодействия РФ с партнёрами по СНГ. Особенно это актуально в условиях санкций и глобальной переустановки торгово-транспортных коммуникаций.
Отмечу в этой связи, что порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются северной вершиной Международного транспортного коридора «Север-Юг».
Что Санкт-Петербург может предложить?
Визит губернатора Беглова в Баку в определенном смысле является продолжением серии визитов делегации правительства Санкт-Петербурга в Узбекистан и Туркменистан в 2022 году, где чиновникам "Северной столицы" удалось расширить направления взаимодействия своего региона с прикаспийскими соседями России.
В частности, в Туркменистане на протяжении уже двенадцати лет активно работает питерская строительная компания "Возрождение", участвующая в крупномасштабных государственных проектах развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Партнёрам в Центральной Азии Санкт-Петербург предлагал ресурсы в сферах здравоохранения, фармацевтики и туризма, а также создание совместных предприятий и расширение инвестиций.
Также известна традиционная взаимная заинтересованность российских и постсоветских регионов в обоюдных поставках продовольствия - расширение экспорта овощей и фруктов с юга СНГ, а также готовой и переработанной кондитерской, зерновой и рыбной продукции из северных российских промышленных агломераций.
Кроме того, в прошлые годы, часть экспорта Санкт-Петербурга в Азербайджан, помимо пищевых продуктов, составляли электрооборудование, средства наземного транспорта, парфюмерная продукция и оптические приборы.
Каковы приоритеты?
В Баку обсуждались вопросы расширения торговых отношений и новые инвестиционные возможности, а также укрепление гуманитарного, образовательного и туристического сотрудничества. Петербургские предприятия готовы поставлять в Азербайджан оборудование для нефтяных и газовых скважин, а также участвовать в развитии автотранспортного коридора "Север-Юг" и в реализации проектов строительства автомагистралей, транспортных развязок, мостов и инженерных сооружений.
Строительство
Напомним, что 1 августа 2022 года в азербайджанском налоговом реестре была зарегистрирована компания Oxta Qrupp Baku с уставным капиталом 600.000 манатов (около 353.000 долларов по курсу на момент регистрации).
Данный факт интересен тем, что является первым примером выхода российского девелопера такого уровня на азербайджанский строительный рынок. Дело в том, что инвестиционная компании "Мегалит - Охта Групп" имеет в стадии строительства 212.325 квадратных метров различного типа недвижимости и занимает одиннадцатое место в РФ.
В рамках XI российско-азербайджанского форума, состоявшегося в 2022 году, озвучивалась информация о возможности строительства в Азербайджане завода по производству полимерных стройматериалов с участием петербургского предприятия "Пеноплэкс" по производству теплоизоляционных плит из пенополистирола.
Инвестиции в проект оценивались тогда на уровне 6,5 миллиона долларов, мощность предприятия - до 100.000 кубометров полимерных материалов в год.
В результате, азербайджанское предприятие может стать в СНГ четвертым по мощности производителем этой продукции после Казахстана, Узбекистана, и Молдовы. Учитывая масштабное строительство в освобождённых районах и в самом Баку, рентабельность данного проекта имеет серьезные перспективы.
Судостроение
Несколько слов, о другой перспективной теме взаимодействия. Санкт-Петербург нацелен на развитие с Азербайджаном судостроения, учитывая, что обе столицы имеют в этой сфере существенные компетенции. Питерская делегация, вероятно, привезла в Баку предварительные предложения по программам модернизации судов, поставкам запчастей, строительству танкеров и повышению уровня квалификации персонала.
Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ОССЗ) - одно из ведущих предприятий Петербурга в составе Объединенной судостроительной корпорации. До конца 2024 года ОССЗ планирует ввести в эксплуатацию новые цеха так называемой «цифровой верфи». Планируется, что на ней будут строить рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда, а также и СПГ-бункеровщики типа "река-море" длиной до 80 метров.
После введения антироссийских санкций, питерским судостроителям пришлось искать в дружественных России странах поставщиков/партнеров для проработки новых вариантов закупки главных двигателей, дизель-генераторных агрегатов, систем вентиляции, запорной арматуры и даже лакокрасочных покрытий.
Частично все это может быть обеспечено путем создания совместного предприятия с Бакинским судостроительным заводом, а часть производства комплектующих, не исключено, будет развернуто в самом Азербайджане (СЭЗ "Алят").
Туризм
Ещё одна тема, которая затрагивалась на переговорах. Именно в этой сфере почва низовых связей между сообществами рождает при правильном подходе взаимный интерес и уважение между народами.
И это - не пустые слова.
И Баку, и Санкт-Петербург, являются широко известными историко-культурными центрами своих государств, которые пытаются вывести отрасль "гостеприимства" в объеме ВВП страны на более весомый и значимый уровень.
По данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, около 54 процентов иностранных туристов, приезжающих в Петербург, являются гражданами ближнего зарубежья. По итогам переговоров в Баку, руководство Комитета полагает, что Азербайджан может стать одним из лидеров среди стран СНГ по посещаемости российской «Северной Пальмиры».
В свою очередь, несмотря на закрытые сухопутных границ, восстанавливается въездной туризм в Азербайджан. Число иностранных граждан, посетивших страну огней в 2023 году, составило 65 процентов от рекордного допандемийного уровня, зафиксированного в 2019 году (3,2 миллиона человек).
Иностранцы потратили в Азербайджане около 1,43 миллиарда долларов, что на 82 процента выше показателя 2022 года (в 2019 году иностранные туристы потратили в Азербайджане почти 3 миллиарда манатов). Таким образом, вклад туристического сектора в ВВП Азербайджана составил в 2023 году 2,2 процента против 1,6 процента в 2022-м и 2,4 процента - в 2019 году.
Вместо послесловия
В завершении несколько слов о стратегии развития внешнеэкономических связей российских регионов с пространством соседей по СНГ/ ЕАЭС.
Долгосрочная перспектива взаимодействия таких регионов, как Санкт-Петербург, с экономиками дружеских по отношению к России стран, состоит в масштабировании многосторонней координации с орбиты государств СНГ на Турцию, Иран, страны Персидского залива... В этом сценарии Азербайджан предстает своеобразными "ворота" Российской Федерации во внешний мир.
Данный сценарий соответствует задаче расширения контура СНГ/ЕАЭС на внешний периметр.
Напомню, что расширение "за пределы" постсоветского пространства — это единственный вариант поступательного модернизационного развития геополитического пространства бывшего СССР.